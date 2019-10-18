تل أبيض.. تشكيل هيئة مؤقتة لإدارة المدينة

عقد وجهاء العشائر في تل أبيض السورية اجتماعاً مع ضباط من الجيش الوطني السوري، تمخض عن تشكيل هيئة مؤقتة لإدارة المدينة.

وكان الجيشان التركي والوطني السوري حررا مدينة تل أبيض من منظمة ي ب ك/بي كا كا الإرهابية في اليوم الخامس من عملية نبع السلام التي انطلقت في التاسع من الشهر الجاري.

وستتولى الهيئة المؤقتة بالتعاون مع الجيش الوطني إدارة المنطقة ريثما يتم تشكيل مجلس محلي يتولى شؤونها الإدارية والخدمية.

وقال القيادي في الجيش الوطني يوسف عبود الذي التقى بممثلي العشائر في المدينة، الجمعة، إن الجيش الوطني ومنذ اليوم الثاني للتحرير قام بتشغيل الأفران واستأنفت المستشفيات عملها، مشيراً إلى أنهم يستعدون لإنشاء مجلس محلي للمدينة.

وأوضح عبود أنهم يبذلون ما بوسعهم لتأمين الكهرباء للمدينة، وتفعيل خدمة البلديات والخدمات العامة في أقصر وقت، متعهداً بأن كل شيء سيصبح على ما يرام.

وشدد عبود على الحاجة إلى دعم من الوجهاء والمدنيين لتفعيل الخدمات في المدينة.