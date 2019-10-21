بالحجارة والبطاطا.. أنصار "ي ب ك" الإرهابي يرشقون القوات الأمريكية خلال انسحابهم من سوريا

قام مناصرو تنظيم "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابي الاثنين برشق قوات أمريكية بالحجارة والبطاطا احتجاجاً على انسحابه من سوريا.

وأفادت مصادر محلية لمراسل الأناضول أن مناصري التنظيم الارهابي في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا نفذوا احتجاجا خلال مرور القوافل الأمريكية المنسحبة من المدينة، وقاموا برميها بالحجارة والبطاطا، وهي في طريقها إلى معبر سيمالكا الحدودي مع العراق.

وبدأت القوات الأمريكية الانسحاب من قواعدها ونقاطها العسكرية في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا وذلك بعد أيام من انسحابها من مدن الرقة ومنبج وعين العرب وعين عيسى شمالي سوريا.

وكانت القوات الأمريكية قد بدأت بالانسحاب من سوريا تزامناً مع عملية " نبع السلام" التي أطلقها الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري في التاسع من الشهر الجاري.