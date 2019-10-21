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نازحو منبج يتظاهرون في جرابلس احتجاجا على دخول قوات النظام مدينتهم

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 21.10.2019 20:52
آخر تحديث في 22.10.2019 00:27
نازحو منبج يتظاهرون في جرابلس احتجاجا على دخول قوات النظام مدينتهم

شهدت مدينة جرابلس شمالي سوريا، الاثنين، مظاهرة لنازحي مدينة منبج، احتجاجا على دخول قوات النظام السوري إلى مدينتهم الواقعة بريف محافظة حلب، شمالي البلاد.

وتجمع مئات المتظاهرين وسط مدينة جرابلس رافعين أعلام الثورة السورية، ولافتات تطالب بخروج قوات النظام من منبج، وأخرى كتب عليها "الأسد وقسد وجهان لعملة واحدة".

كما دعا المتظاهرون قوات الجيش الوطني السوري لإخراج قوات النظام من منبج وتطهيرها من مسلحي تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي.

يشار إلى أن قوات النظام السوري دخلت إلى منبج في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري عقب انسحاب الجنود الأمريكيين منها.

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