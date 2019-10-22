العراق يؤكد أن بقاء القوات الأمريكية المنسحبة من شمال سوريا على أراضيه غير وارد



أكدت وزارة الدفاع العراقية، الثلاثاء أن القوات الأمريكية المنسحبة من شمال شرقي سوريا ودخلت الأراضي العراقية، لن تبقى فيها.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان إن "القوات الأمريكية التي انسحبت من سوريا حصلت على إذن للدخول إلى إقليم شمال العراق ثم الانتقال إلى خارج البلاد".

وأكدت القيادة عدم صحة ما تناقلته وسائل إعلام ووكالات أنباء الاثنين، عن بقاء القوات الأمريكية في العراق وأنه ليس هناك أية موافقة على استمرار بقائهم.

ويأتي البيان، غداة كشف مصدر أمني عراقي كبير انسحاب قوات أمريكية من شمال شرقي سوريا إلى العراق بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية.

والأحد، أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، أنه من المتوقع نقل ألف جندي جرى سحبهم من شمال سوريا إلى غرب العراق.

وأشار المسؤول الأميركي إلى أن قواته المنسحبة ستركز على المساعدة في الدفاع عن العراق وقتال تنظيم "داعش" الإرهابي.