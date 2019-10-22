قوات حفتر تقتل 3 أطفال في قصف بالهاون على العاصمة الليبية

قتل ثلاثة أطفال في بقذائف الهاون أطلقتها قوات خليفة حفتر، على جنوب العاصمة طرابلس، وفق ما أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، الثلاثاء.

وأضافت في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، أن الأطفال كانوا بإحدى المساكن بمنطقة "صلاح الدين" جنوبي طرابلس.

وأشارت قوات الوفاق أن ذلك تزامن مع قصف طيران حفتر لمطار معيتيقة الدولي بطرابلس.

وفي السياق ذاته أفاد مراسل الأناضول أن الاشتباكات تجددت في ساعة متأخرة الاثنين، في شارع "الخلاطات" جنوبي طرابلس مع هدوء باقي المحاور، فيما سمعت أصوات المدفعية الثقيلة وسط العاصمة.

ومنذ عام 2011، تعاني ليبيا من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حفتر المدعوم من بعض الدول العربية وحكومة الوفاق، المعترف بها دوليا.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا متعثرًا للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق، وهو ما أجهض جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين بحثًا عن حل سياسي للنزاع.