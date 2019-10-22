"ي ب ك" الإرهابية تجند الأطفال السوريين للقتال في صفوفها

أظهرت تقارير أممية، أن تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية، مستمرة في تجند الأطفال السوريين في صفوفها، رغم دعوات المجتمع الدولي المتتالية لإيقاف ذلك.

ووفقا لتقارير صادرة عن الأمم المتحدة، ومنظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية، الثلاثاء، فإن التنظيم ارتكب جرائم حرب في سوريا باستخدامها للأطفال كمقاتلين في صفوفها.

وحسب تقرير الأمم المتحدة، فإن عدد الأطفال المجندين في صفوف تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" في عام 2016، كان 46 طفلا، في حين ارتفع العدد في العام 2017 إلى 244 طفلا.

وأضاف التقرير أن "ي ب ك/بي كا كا"، استخدمت 14 مدرسة كمستودعات للذخيرة بسوريا. مشيرا إلى أن عدد الأطفال المجندين في سوريا بلغ 806 منهم 313 تم تجنيدهم من قبل قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) التي تشكل "ي ب ك/بي كا كا" غالبية قوامها.

وحسب التقرير، فإن 40 بالمئة من الأطفال المقاتلين في صفوف "قسد" هم من الفتيات القاصرات، نصفهن تقل أعمارهن عن 15 عاما، وأن 119 فتاة تشارك حتى الآن في صفوف التنظيم.

بدورها، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، "ي ب ك/بي كا كا" إلى وقف تجنيدها المقاتلين الأطفال على الفور، مؤكدة أن تجنيد الأطفال دون سن 15 عاما يعتبر جريمة حرب.

وذكرت المنظمة أنها وثقت في تقريرها عام 2014، اعتقالات تعسفية ضد المعارضين السياسيين وإساءة معاملة السجناء، إضافة إلى حالات الخطف والقتل.

وتصدرت سوريا قائمة الدول التي كانت المدارس والمستشفيات فيها الأكثر استهدافًا خلال العام الماضي بواقع 225 هجوم، أغلبها نُفّذ على يد نظام بشار الأسد ومؤيدوه، فيما نفذ "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابية هجمات على مدرستين.