مواطن لبناني يسقط طائرة مسيرة إسرائيلية ببندقية صيد

تمكن مواطن لبناني من إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية، في الجنوب اللبناني، وفق ما أفادت وسائل إعلام لبنانية، صباح الأربعاء.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، إن مواطنا لبنانيا أسقط صباحًا طائرة مسيرة "معادية" (لم تحدد هويتها)، ببندقية صيد، فوق "بوابة فاطمة - كفركلا"، في الجنوب اللبناني.

فيما نشر موقع "العهد" اللبناني، صورة للطائرة التي أُسقطت عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وبالتزامن مع ذلك، أعلن متحدث الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي على "تويتر"، أن طائرة تابعة للجيش سقطت قرب الحدود مع لبنان.

وذكر "أدرعي" أن الطائرة سقطت في الجانب اللبناني، "أثناء قيامها بأعمال روتينية لتأمين الحدود"، دون أن يذكر أسباب سقوطها.