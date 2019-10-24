الجيش الوطني السوري يمنع تقدم قوات النظام جنوب غربي إدلب

تصدت قوات الجيش الوطني السوري، الخميس، لمحاولة جيش نظام بشار الأسد المدعوم من مجموعات إيرانية وغطاء جوي روسي، التقدم إلى الجنوب الغربي لمنطقة خفض التصعيد في إدلب.

وأوضح محمد راشد، المتحدث باسم فصيل "جيش النصر" التابع للجيش الوطني السوري، أنهم تمكنوا من منع تقدم قوات النظام في بلدة "كبينة" بريف محافظة اللاذقية، أثناء محاولة التسلل لمنطقة "خفض التصعيد".

وأضاف أنه نتج من ذلك اشتباكات عنيفة مع قوات النظام المدعومة بغطاء جوي روسي، مؤكدًا أنهم تمكنوا من تدمير ناقلة جند مدرعة ودبابة للنظام.

وأشار راشد أن النظام يواصل منذ 10 أيام تعزيز الخطوط الأمامية في إدلب واللاذقية، حيث وصلت قوافل عسكرية إلى كل من "تل هواش" بريف حماة، وبلدة قلعة المضيق وعدد من البلدات في ريف إدلب.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/أيلول 2018 بمدينة سوتشي الروسية على تثبيت "خفض التصعيد".

كما أسفرت الهجمات عن نزوح نحو مليون و42 ألف مدني إلى مناطق هادئة نسبيًا أو قريبة من الحدود التركية.