السعودية تعتقل أستاذاً سابقاً بجامعة الإمام ابن سعود لانتقاده هيئة الترفيه

أوقفت السلطات السعودية 6 أشخاص بينهم أكاديمي وشيخ قبيلة وشعراء بارزين، خلال أسبوع، على خلفية انتقادهم لهيئة الترفيه، وفق ما ورد عن تجمع معني بالموقوفين السياسيين في السعودية.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات لحساب "معتقلي الرأي" على "تويتر"، فيما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات السعودية بشأنها.

ولا تفصح السلطات السعودية عن أعداد "المعتقلين" على خلفية حرية الرأي في سجونها، ولا تسمح للمؤسسات الحقوقية بزيارتهم أو الإطلاع على أوضاعهم، ما يُثير شكوك حول ذلك.

وقال "تجمع معتقلي الرأي"، الخميس إن السلطات "اعتقلت شاعر قبيلة الشرارات عايد رغيان الشراري"، مشيرًا إلى أنه "مسن تجاوز الثمانين من عمره".

وأوضح أن "الاعتقال" جاء على "خلفية تغريدة تتضمن أبياتاً شعرية له يبدي فيها رأيه بهيئة الترفيه".

وفي تغريدة الأربعاء، كشف الحساب عن "اعتقال الشيخ عبد الرحمن المحمود، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام ابن سعود بالرياض سابقاً، الثلاثاء، وهو حاليًا في سجن ذهبان (بمدينة جدة)".

وقال إن "الاعتقال جاء بأمر من تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، بعد انتشار مقطع قديم له يعود للعام 2017، يستنكر فيه السماح لمن سماهم السفهاء بنشر الفساد في المجتمع".

ويوم الثلاثاء، كشف الحساب أن السلطات "اعتقلت شيخ قبيلة عتيبة، فيصل بن سلطان بن جهجاه؛ على خلفية سلسلة تغريدات نشرها وأبدى فيها رأيه بممارسات تركي آل الشيخ عبر هيئة الترفيه".

ويوم الاثنين، قال الحساب إن السلطات "اعتقلت الشاعر سفر الدغيلبي، على خلفية قصيدة تضمنت إشارات غير مباشرة لممارسات تركي آل الشيخ" وذلك بعد استعداء الأول للتحقيق.

كما أشار في اليوم ذاته إلى "اعتقال الشاعر حمود السبيعي بعد نشره فيديو لقصيدة ينتقد فيها تركي آل الشيخ، بجانب شاب يدعى قنصل سبيع صمم له مقطع الفيديو".

ووفق "تجمع معتقلي الرأي"، فإن "حصيلة من عرفت أسماؤهم من معتقلي الرأي منذ سبتمبر 2017 ارتفعت إلى أكثر من 110 شخصيات، إضافة إلى نحو 50 من المقيمين الفلسطينيين، وعدد آخر من المقيمين من جنسيات أخرى".

وفي 2017 بدأت السعودية حملة اعتقالات استهدفت أسماء أكاديمية ودينية بارزة منها: سلمان العودة، وناصر العمر، وعوض القرني، وعلي العمري، عدا عن اعتقال شعراء ومفكّرين منذ سنوات، لمخالفتهم رأي السلطة الحاكمة.