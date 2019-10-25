السعودية تعقد جلسة النطق بالحكم على الشيخ القرني الأحد القادم

كشف "تجمع معتقلي الرأي" الحقوقي في المملكة السعودية، أن محكمة بالعاصمة الرياض حددت الأحد المقبل موعدا للنطق بالحكم بحق الداعية البارز عوض القرني.

جاء ذلك في تغريدة للتجمع على "تويتر" اليوم، فيما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات السعودية بشأنها.



وأوضح "تجمع معتقلي الرأي" أن "محكمة الإرهاب -الجزائية المتخصصة بالرياض- حددت الأحد 27 أكتوبر (تشرين الأول) موعدا لجلسة النطق بالحكم ضد القرني بعد عدة جلسات مستعجلة".



والشيخ القرني موقوف منذ سبتمبر/أيلول 2017، إلى جانب دعاة وناشطين آخرين في المملكة، أبرزهم الداعية سلمان العودة والأكاديمي علي العمري، وسط مطالب من شخصيات ومنظمات دولية ومحلية بضرورة إطلاق سراحهم.



وتوجه السلطات في المملكة اتهامات للموقوفين تشمل "الخروج على ولي الأمر"، و"التعدي على دول صديقة" (إشارة إلى انتقاد بعض المعتقلين للإمارات) و"التخابر مع جهات خارجية" و"السعي لإثارة الفتن وزعزعة أمن الدولة"، و"تمويل جهات إرهابية خارج المملكة"، و"الانتماء للإخوان المسلمين"، لكن الموقوفين ينفون صحة تلك التهم ويقولون إن توقيفهم تم لأمر سياسي بسبب "مخالفتهم رأي السلطة الحاكمة".



وقبل نحو أسبوعين، قال عبد الله، نجل الداعية العودة، إنه "تقرر النطق بالحكم على والده الأربعاء 30 أكتوبر".



وفي سلسلة تغريدات سابقة، كشف حساب "تجمع معتقلي الرأي"، أن السلطات في المملكة أوقفت 6 أشخاص جدد بينهم أكاديمي وشيخ قبيلة وشعراء بارزون، خلال الأسبوع الجاري؛ على خلفية انتقادات وجهوها لـ"هيئة الترفيه" بالمملكة.



ولا تفصح السلطات السعودية عن أعداد الموقوفين على خلفية حرية الرأي في سجونها، ولا تسمح للمؤسسات الحقوقية بزيارتهم أو الإطلاع على أوضاعهم، ما يُثير شكوك حول ذلك.