روسيا تنشر 300 جندي على الحدود السورية الشمالية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الجمعة وصول قوة تضم نحو 300 عنصرا من الشرطة العسكرية إلى الحدود السورية التركية، تطبيقاً للتفاهم المبرم في سوتشي، بين تركيا وروسيا القاضي بإبعاد الإرهابيين عن الشريط الحدودي.

وقالت الوزارة إن "نحو 300 من أفراد الشرطة العسكرية التابعة للقوات المسلحة الروسية في جمهورية الشيشان، وصلوا إلى سوريا لأداء مهام خاصة".

ولفتت إلى أن الشرطة العسكرية الروسية ستساعد على اخراج عناصر تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي وأسلحتهم من المنطقة، حتى عمق 30 كيلومترا، عن الشريط الحدودي

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والثلاثاء الماضي، استضافت مدينة سوتشي قمة تركية ـ روسية، انتهت بالتوصل إلى اتفاق حول انسحاب تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي بأسلحته عن الحدود التركية إلى مسافة 30 كم خلال 150 ساعة.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.