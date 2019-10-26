على وقع الاحتجاجات.. علاوي يدعو لتشكيل حكومة مصغرة تمهد لانتخابات برلمانية مبكرة

دعا رئيس الوزراء العراقي الأسبق، إياد علاوي، السبت، إلى تشكيل حكومة مصغرة تمهد الطريق لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وقال علاوي في بيان له: "أدعو لتشكيل حكومة مصغرة -حكومة أقوياء- تعمد لتشكيل مفوضية انتخابات مستقلة ونزيهة بحق -لا على الورق- تشرف على إجراء انتخابات مبكرة، وفق قانون انتخابات منصف وعادل".

وأضاف علاوي، وهو زعيم ائتلاف "الوطنية"، أنه "لن نرضى بأقل من ذلك، فلا يمكن لنظام سياسي يرتكز على المحاصصة أن يستمر أكثر، وهو ما سبق وأشرنا إليه مرارا وتكرارا".

وانطلقت الجمعة ثاني موجة احتجاجات في العراق خلال الشهر الجاري قتل خلالها 46 على الأقل، بعد أخرى قبل نحو أسبوعين شهدت مقتل 149 محتجًا وثمانية من أفراد الأمن.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة؛ إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.

ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عادل عبد المهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة.

ويسود استياء واسع في البلاد من تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات، فيما يعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستشكل ضغوطا متزايدة على حكومة عبد المهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى إطاحتها.

ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم معاناة من الفساد على مدى السنوات الماضية، حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية؟

وقوض الفساد المالي والإداري مؤسسات الدولة التي لا يزال سكانها يشكون من نقص الخدمات العامة من قبيل خدمات الكهرباء والصحة والتعليم وغيرها، رغم أن البلد يتلقى عشرات مليارات الدولارات سنويا من بيع النفط.