31 قتيلاً في تجدد احتجاجات العراق ودعوة لاعتصام مفتوح رغم حظر التجول

أعلن متظاهرو العراق اليوم، السبت، تحويل احتجاجاتهم الى اعتصام مفتوح في العاصمة، بغداد، ومحافظات الوسط والجنوب الـ9 حتى تحقيق المطالب الخاصة باستقالة الحكومة وتقديم قتلة المحتجين الى القضاء.

وقالت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان في العراق (مؤسسة رسمية ترتبط في البرلمان)، السبت، إن 31 قتيلاً و2312 جريحا سقطوا في احتجاجات الجمعة في بغداد ومدن الوسط والجنوب.

وفرضت قوات الأمن بتخويل من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي حظراً للتجوال في محافظات واسط والبصرة وميسان وذي قار والمثنى وبابل والديوانية بعد تصاعد حدة الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين.

وقال كريم الشاملي، منسق في احتجاجات البصرة عبر الهاتف للاناضول، "قررنا تحويل التظاهرة الى اعتصام مفتوح بعد اعلان الحكومة فرض حظر للتجوال، لن نتراجع ولن نخضع لجميع اساليب الترهيب".

وأوضح الشاملي "ما حصل في البصرة يوم أمس (الجمعة) من قتل متعمد للمتظاهرين لن يمر مرور الكرام، الاعتصام لن ينتهي إلا بتحقيق المطالب".

وفي محافظة ذي قار جنوبي البلاد، قال ياسين المكصوصي منسق في التظاهرات، إن "منسقي الاحتجاجات في جميع المحافظات المنتفضة في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب اتفقوا على تحويل التظاهرات الى اعتصام مفتوح، ما يعني بقاءنا في الشوارع حتى تحقيق مطالبنا".

وأوضح المكصوصي "لن تكون هناك مساومات هذه المرة، سنواجه الرصاص بالثبات على مواقفنا"، مشيرا الى ان "الجهات التي قتلت المتظاهرين الجمعة معروفة لدى الجميع وموثقة في مقاطع فيديو ولاتحتاج الحكومة او القضاء الى لجان تحقيق للكشف عن الحقيقة".

واستأنف المتظاهرون العراقيون احتجاجاتهم المناهضة للحكومة، الجمعة، في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، للمطالبة بإقالة الحكومة وإصلاح النظام السياسي "الفاسد".

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف ارتفعت وتيرتها بصورة متصاعدة في ساعات المساء وخاصة في محافظات جنوبي البلاد.

واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، فيما سقط معظم القتلى جراء إطلاق النار من قبل فصائل شيعية مسلحة مقربة من إيران لدى محاولة المتظاهرين إحراق مقرات تلك الفصائل، بحسب متظاهرين.

وهذه ثاني موجة احتجاجات عنيفة في العراق خلال الشهر الجاري، حيث قتل 149 محتجاً و8 من أفراد الأمن قبل نحو أسبوعين.