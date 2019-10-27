استقالة وزير التعليم الأردني على خلفية أزمة المعلمين الأخيرة

قدم وزير التربية والتعليم العالي الأردني وليد المعاني، الأحد، استقالته من منصبه إلى رئيس الحكومة عمر الرزاز، على خلفية أزمة المعلمين الأخيرة، التي شهدتها البلاد بداية العام الدراسي الحالي، بحسب إعلام محلي.

ونقلت صحيفة "الغد" اليومية (مستقلة) عن الوزير المعاني تأكيده تقديم استقالته لرئيس الوزراء، دون توضيح أسباب ذلك.

وأفادت مصادر لـ"الغد" (لم تسمها)، بأن "استقالة المعاني جاءت على خلفية (تجاهل) الرزاز، للحلول التي اقترحها الوزير لحل أزمة إضراب المعلمين".

وبينت ذات المصادر بأن استقالة وزير التربية والتعليم تأتي "قبل تعديل حكومي مرتقب".

فيما نفى مصدر حكومي، لموقع "عمون" الإخباري أنباء تحدثت عن استقالة أكثر من وزير في حكومة الرزاز، اليوم.

ولم يصدر أي تعليق حكومي رسمي على أنباء استقالة الوزير المعاني حتى الساعة (15:15 تغ)، أو قبولها من رئيس الحكومة الرزاز.

وشهد الأردن الشهر الماضي أزمة للمعلمين، نفذوا خلالها إضراباً مفتوحاً استمر لشهر كامل، للمطالبة بعلاوة مالية مستحقة، واعتذار حكومي عن انتهاكات واعتقالات يقول المعلمون إنهم تعرضوا لها خلال احتجاج في العاصمة عمان، يوم 5 سبتمبر/أيلول الماضي.

وحقق المعلمون المطلبين، إذ اعتذرت الحكومة، ثم اعترفت بالعلاوة وتوصلت إلى اتفاق مع المعلمين بشأنها.