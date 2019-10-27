عملية إنزال واشتباك دام 4 ساعات.. إليك تفاصيل عملية استهداف البغدادي

قالت وزارة الدفاع التركية، إن العملية الأمريكية التي استهدفت زعيم تنظيم داعش شمالي إدلب جرت بالتنسيق بين الجيشين التركي والأمريكي.

وقالت الوزارة، في بيان الأحد: "جرى تبادل معلومات وتنسيق بين السلطات العسكرية قبل العملية التي نفذها الجانب الأمريكي في إدلب الليلة الماضية".

وحول تفاصيل العملية، أفادت وكالة الأناضول نقلاً عن مراسلها في محافظة إدلب السورية، أن القوات الأمريكية أجرت إنزالا مروحياً في ساعة متأخرة من الليل، شمالي المحافظة، لاستهداف البغدادي، واشتبك جنودها مع مسلحين لمدة 4 ساعات.

وأوضح المراسل، أن المكان الذي تم فيه الإنزال، يبعد بضعة كيلومترات عن مخيم "طور لاها" الذي يقطنه نازحون.

وتشير تفاصيل العملية إلى أنه في حدود الساعة الثانية عشر منتصف الليل، استهدفت 8 مروحيات أمريكية وطائرتان مسيرتان نقطة قريبة من قرية باريشا على مدى 90 دقيقة، وقوبلت المروحيات بمقاومة من الأرض عبر أسلحة ثقيلة.

وعقب القصف الجوي، غادرت المروحيات المنطقة، وبعد نصف ساعة عادت وبدأت بالقصف مجددا، وفي هذه الأثناء، أجرت المروحيات إنزالا لعناصر يُعتقد أنهم من القوات الخاصة.

ولفت مراسل الأناضول إلى أن الجولة الثانية من الاشتباكات دامت ساعتين ونصف الساعة، مبينا أن المروحيات غادرت المنطقة تماما، بعد عملية دامت 4 ساعات ونفذت على مرحلتين.

وقالت مصادر طبية توجهت إلى المنطقة إنها شاهدت في مكان العملية العسكرية، منزلا مدمرا بالكامل وعددا من الخيام المحترقة.

وافادت المصادر الطبية، أنها عثرت على 7 جثث بينهم طفل و3 نساء، وأسعفت 5 جرحى.

يجدر بالذكر أن المجال الجوي لمحافظة إدلب، يقع تحت سيطرة القوات الروسية.

في سياق متصل، نقلت مجلة "نيوزويك" الامريكية عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" قوله إن الرئيس ترامب صادق الأسبوع الماضي على عملية سرية للغاية تستهدف زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي.

وأضاف المسؤول أنهم يعتقدون أن العملية التي نفذت في إدلب، أسفرت عن مقتل البغدادي، إلا أن العمل جار على التأكد من الأمر.

وبحسب المجلة، فقد أبلغ مسؤولون عسكريون البيت الأبيض بأنهم على يقين تام من مقتل البغدادي.

ونهاية نيسان/أبريل الماضي نشر تنظيم "داعش" شريط فيديو دعائي جديد ليكون بذلك آخر وأحدث ظهور للبغدادي.