مقتل 6 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في مناطق متفرقة في العراق

قتل 6 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، الأحد، في محافظتي الأنبار (غرب) وديالى (شرق) بالعراق.

وقالت وزارة الدفاع، في بيان، إن "قوة محمولة جوا تمكنت من قتل 3 من عناصر داعش واعتقال اثنين آخرين كانوا يتنقلون على دراجات نارية غرب بحيرة الثرثار شمالي محافظة الأنبار".

من جانبه، قال إعلام "الحشد الشعبي"، في بيان، إن قواتها صدت هجوما كبيرا لمسلحي تنظيم "داعش" على حقول "نفط خانة" في محافظة ديالى شرقي البلاد.

وأضاف الحشد، وهو كيان رسمي مكون من فصائل شيعية، أن قواتها قتلت 3 من مسلحي "داعش" خلال صد الهجوم.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأحد، مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي وهو عراقي في غارة شنتها قوات أمريكية خاصة، الليلة الماضية، في منطقة إدلب السورية.

ورغم انحصار نفوذ "داعش" واسترداد معظم الأراضي التي كان يسيطر عليها، إلا أنه لا يزال للتنظيم وجود في العراق وسوريا، حيث يشن هجمات من آن إلى آخر.