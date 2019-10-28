تفجيران إرهابيان في شمال سوريا

وقع تفجيران إرهابيان في مناطق عمليتي "درع الفرات" و"نبع السلام" شمالي سوريا، أسفرا عن مقتل مدنيين وإصابة 10 آخرين.

ونقل مراسل الأناضول أن التفجيرين وقعا في بلدة سلوك المحررة من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" في عملية "نبع السلام"، وبلدة الراعي الواقعة ضمن مناطق عملية "درع الفرات".

وأضاف المراسل أن مدنيا فقد حياته وأصيب 7 آخرين في تفجير سيارة مفخخة ببلدة سلوك الواقعة جنوب شرق مدينة تل أبيض.

كما لقي مدني آخر مصرعه وأصيب 3 في انفجار قنبلة مزروعة بجانب طريق في بلدة جوبان باي.

ويرجح الجيش الوطني السوري ووحدات الأمن المحلية، احتمال وقوف تنظيم ي ب ك/ بي كا كا الإرهابي، وراء الهجومين.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.