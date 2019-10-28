القائمة الرئيسية
العالم العربي
القائمة الرئيسية

تفجيران إرهابيان في شمال سوريا

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 28.10.2019 12:54

وقع تفجيران إرهابيان في مناطق عمليتي "درع الفرات" و"نبع السلام" شمالي سوريا، أسفرا عن مقتل مدنيين وإصابة 10 آخرين.

ونقل مراسل الأناضول أن التفجيرين وقعا في بلدة سلوك المحررة من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" في عملية "نبع السلام"، وبلدة الراعي الواقعة ضمن مناطق عملية "درع الفرات".

وأضاف المراسل أن مدنيا فقد حياته وأصيب 7 آخرين في تفجير سيارة مفخخة ببلدة سلوك الواقعة جنوب شرق مدينة تل أبيض.

كما لقي مدني آخر مصرعه وأصيب 3 في انفجار قنبلة مزروعة بجانب طريق في بلدة جوبان باي.

ويرجح الجيش الوطني السوري ووحدات الأمن المحلية، احتمال وقوف تنظيم ي ب ك/ بي كا كا الإرهابي، وراء الهجومين.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق دمرت قوات الجيش الوطني السوري، المشاركة في عملية "نبع السلام"، سيارة...
مختارات