محكمة عراقية تأمر باعتقال رئيس مجلس محافظة بابل

أصدرت محكمة في محافظة بابل جنوبي العراق، الاثنين، مذكرة اعتقال بحق رئيس مجلس المحافظة، رعد الجبوري؛ بتهمة "التحريض على قتل المتظاهرين".

ومطلع أكتوبر/ تشرين أول الجاري، قُتل في بابل 3 محتجين، إثر تعرضهم لإطلاق نار من جانب عناصر حماية أحد المقار الأمنية.

وقال مصدر في مجلس القضاء الأعلى، طلب عدم نشر اسمه، للأناضول، إن "محكمة تحقيق الحلة أصدرت اليوم مذكرة اعتقال بحق رئيس مجلس محافظة بابل، بناءً على أدلة تثبت إصداره أوامر لقوات الأمن وعناصر حمايته بالاعتداء على المتظاهرين".

وأضاف المصدر أن "القضاء اعتبر ذلك تحريضًا على قتل المتظاهرين".

وأظهرت تسجيلات صوتية نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، الجبوري، خلال اجتماع وهو يطالب قادة الأمن في المحافظة بقمع الاحتجاجات وتنفيذ اعتقالات وإغلاق الطرق أمام المحتجين.

ويشهد العراق احتجاجات شعبية مناهضة للحكومة، منذ مطلع الشهر الجاري، سقط فيها ما لا يقل عن 238 قتيلًا، بينهم ثمانية من عناصر الأمن، فضلًا عن آلاف الجرحى.