نجاة وزير الدفاع اليمني من قصف صاروخي حوثي

أعلن مصدر عسكري يمني نجاة وزير الدفاع اليمن، ومقتل جنديين في هجوم حوثي بصاروخ استهدف مقر وزارة الدفاع في محافظة مأرب، أثناء اجتماع الوزير وقيادات عسكرية من الجيش والتحالف العربي.

وقال المصدر إن صاروخا حوثيا استهدف الثلاثاء، مقر وزارة الدفاع في محافظة مأرب شرقي اليمن.

وأوضح المصدر، مفضلا عدم نشر هويته، أن "الانفجار وقع أثناء اجتماع وزير الدفاع محمد المقدشي، مع قيادات عسكرية وقيادات من التحالف العربي".

وأضاف أن "المجتمعين نجوا من الانفجار الذي وقع بالقرب منهم في نفس المقر"، فيما "قتل اثنان من الجنود الذين يعملون في حراسة الوزارة".

ولم يعط المصدر تفاصيل أخرى حول نوعية الصاروخ وموقع إطلاقه، لكن الحوثيون لا زالوا يسيطرون على مديرية صرواح غربي مأرب، ويستخدمون المرتفعات الجبلية هناك لاستهداف مقرات حكومية وأحياء سكنية.

ولم يصدر أي تعقيب حوثي فوري حول ما أورده المصدر.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا ضروسا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي مليشيا الحوثي الذين يسيطرون على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.



ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم التحالف السعودي الإماراتي القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقاً للأمم المتحدة.