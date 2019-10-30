على خلفية احتجاز مواطنين أردنيين.. عمان تستدعي سفيرها في إسرائيل

استدعى الأردن، الثلاثاء، سفيره لدى تل أبيب للتشاور احتجاجا على احتجاز إسرائيل اثنين من مواطنيه.

فقد أعلن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في بيان: "في ضوء عدم استجابة إسرائيل لمطالبنا المستمرة منذ أشهر لإطلاق المواطنين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي، واستمرار اعتقالهما اللاقانوني واللإنساني، استدعينا السفير الأردني في تل أبيب للتشاور كخطوة أولى".

وتابع الصفدي: "نحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة مواطنينا، وسنستمر في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية والسياسية لضمان عودتهما إلى وطنهما سالمين".

ولفت البيان إلى أن "وزارة الخارجية بذلت جهودا مستمرة، وأجرت اتصالات مكثفة عبر القنوات الدبلوماسية والسياسية المعتمدة، لمطالبة إسرائيل بإطلاق المواطنين الأردنيين، اللذين تدهورت حالتهما الصحية منذ توقيفهما إداريا، في خرق للقوانين الدولية".

وشدد الصفدي على أن "استمرار اعتقال المواطنين الأردنيين اللاقانوني، وتعريض حياتهما للخطر بعد تدهور حالتهما الصحية، أمر مدان ترفضه المملكة التي تقدم مصالح مواطنيها وسلامتهم على كل اعتبار".

وطالب وزير الخارجية الأردني، إسرائيل، بـ "إطلاقهما فورا دون أي تأخير، وإعادتهم إلى المملكة بشكل فوري".

واعتقلت إسرائيل، هبه عبد الباقي (محتجزة منذ 20 أغسطس/آب الماضي)، وعبد الرحمن مرعي (محتجز منذ 2 سبتمبر/أيلول الماضي)، بشكل منفصل، بعد عبورهما جسر الملك حسين (يربط الأردن بالضفة الغربية)، دون توضيح سبب الاعتقال.