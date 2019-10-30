لليوم السادس.. الآلاف يواصلون احتجاجاتهم في مدن وسط وجنوب العراق

يواصل الآلاف من المحتجين العراقيين، الأربعاء، لليوم السادس على التوالي، في محافظات وسط البلاد وجنوبها، تظاهراتهم المطالبة بإقالة الحكومة واستبعاد الأحزاب عن مفاصل الدولة.

وأفاد مراسل الأناضول في العاصمة بغداد، بأن المتظاهرين واصلوا تظاهراتهم في ساحة التحرير ومنطقة الكاظمية وحي المنصور.

كما حاولوا اجتياز الحواجز المنصوبة على جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء، حيث مقار الحكومة والبرلمان ومنازل المسؤولين والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.

ووفق المصدر نفسه، لم يسجل سقوط قتلى أو جرحى خلال احتجاجات اليوم.

وفي محافظات وسط وجنوبي العراق، من ذلك واسط والمثنى والبصرة وميسان وذي قار وبابل والديوانية وديالى وكركوك والنجف وكربلاء، واصل الآلاف تظاهراتهم واعتصاماتهم ضد الحكومة.

في سياق متصل، قال نبيل عليوي، أحد المتظاهرين بالبصرة، إن "المئات لايزالون يغلقون أبواب ميناء أم قصر الشمالي والجنوبي (في البصرة/ أكبر موانئ العراق) تضامنا مع المحتجين في باقي المحافظات".

وأوضح عليوي أن "الاحتجاجات في مناطق البصرة متواصلة لليوم الخامس على التوالي، وهناك زيادة في اعداد المتظاهرين"، مشيرا إلى أن "بعض القبائل في محافظة البصرة انضمت اليوم إلى التظاهرات".



وتابع أن "نقابات واتحادات في عموم محافظة البصرة أعلنت اليوم أيضا انضمامها إلى الاحتجاجات"، دون تفاصيل إضافية.

وتخللت الاحتجاجات منذ يوم الجمعة أعمال عنف واسعة، خلفت 80 قتيلا على الأقل وإصابة آلاف آخرين بجروح.