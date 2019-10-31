تفجير إرهابي في سوق الخضار في بلدة عفرين السورية

شهدت مدينة عفرين السورية المتاخمة للحدود التركية تفجيرا إرهابيا بسيارة مفخخة تسبب بمقتل 4 مدنيين وإصابة 11 آخرين، بينهم طفلان.
ووقع التفجير الإرهابي صباح الخميس بشاحنة صغيرة مفخخة كانت متروكة في سوق الخضار في البلدة.
وأسفر التفجير وفق المعطيات الأولية عن مقتل 4 مدنيين، وإصابة 11 آخرين بعضهم بحالة حرجة، جرى نقلهم إلى المستشفيات.
ويوجد بين الجرحى طفلان، أصيبا جراء التفجير الذي أدى إلى اندلاع حرائق في السوق.
وفي 18 مارس/ آذار 2018، جرى تحرير منطقة "عفرين" من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، في إطار عملية "غصن الزيتون".
لكن التنظيم الإرهابي يواصل استهداف المدنيين عبر تفجير السيارات المفخخة في المنطقة بين الحين والآخر.
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