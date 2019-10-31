تنظيم "داعش" يؤكد مقتل البغدادي ويعين "الهاشمي" خلفاً له

أكّد تنظيم داعش، اليوم الخميس، مقتل زعيمه أبي بكر البغدادي، الذي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقتله في عملية أميركية في شمال غرب سوريا، وعيّن أبا ابراهيم الهاشمي القرشيّ خلفاً له.

وقال المتحدث الرسمي الجديد باسم التنظيم، أبو حمزة القرشيّ، في تسجيل صوتيّ بث على حسابات على موقع تلغرام: "ننعى إليكم (...) أمير المؤمنين وخليفة المسلمين الشيخ المجاهد أبا بكر البغدادي (...) وننعى إليكم المتحدث الرسمي للدولة الإسلامية الشيخ المجاهد أبا الحسن المهاجر اللذين قتلا في الأيام الماضية".

وبهذا، يؤكد التنظيم مقتل المهاجر المتحدث باسم التنظيم الذي كان مرشحاً لخلافة البغدادي، والذي ذكرت تقارير أنه قتل في عملية أخرى.

وأضاف المتحدث باسم داعش أن "مجلس شورى" التنظيم بايع أبا ابراهيم الهاشمي القرشي خلفا للبغدادي