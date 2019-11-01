الجيش الإسرائيلي يقول إنه تصدى لـ7 قذائف صاروخية أطلقت من غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، أن 7 قذائف أطلقت من قطاع غزة، مساء الجمعة، باتجاه إسرائيل، بعد إطلاق صافرات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لغزة.

وقال الناطق باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في تصريح: "متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات قبل دقائق في منطقة غلاف غزة، فالحديث عن رصد إطلاق 7 قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، حيث تم اعتراضها من قبل منظومة القبة الحديدية".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد قالت إن صافرات الإنذار، أطلقت في تجمعات سكنية، محاذية لقطاع غزة، عقب إطلاق رشقات من القذائف باتجاهها.

وفي قطاع غزة، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق أي صواريخ.