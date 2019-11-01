اللجنة الدستورية السورية تواصل الاستماع لـرؤى أعضائها في جنيف

تواصل اللجنة الدستورية السورية، الجمعة، عقد جلساتها في المقر الأممي بالأمم المتحدة، للاستماع إلى رؤى أعضائها البالغ عددهم 150، بعد جلسة أولى أمس، ألقى فيها ثلث الأعضاء كلماتهم.

واعتبارا من الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي (10:00 تغ)، وصلت الوفود إلى المقر الأممي في جنيف، وهم ممثلو المعارضة والنظام ومنظمات المجتمع المدني، من أجل استكمال الجلسات التي سيديرها بالتناوب الرئيسان المشتركان.

ويدير الجلسة عن النظام أحمد الكزبري، وعن المعارضة هادي البحرة، بالتناوب، بحضور المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، وشهدت جلسة أمس مشاحنات وتوترات بين أعضاء اللحنة.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الاجتماعات ستشهد اليوم إلقاء الثلث الثاني من أعضاء اللجنة الدستورية كلماتهم، على أن تختتم جلسات الاستماع غدا السبت، وانتقال الاجتماعات للهيئة المصغرة المكونة من 45 عضوا.

وأفادت المصادر أن الرئيسين المشاركين لن يخاطبا بعضهما البعض، وتبقى إدارة الجلسة وقراءة الأسماء وفق القوائم المقدمة من قبل كل طرف، على أن يسمح لكل متحدث 5 دقائق يعرف عن نفسه ويقدم رؤيته عن اللجنة الدستورية، والحل السياسي.

ويسعى المبعوث الأممي من خلال جلسات الهيئة الموسعة للجنة الدستورية إلى إقرار جدول الأعمال والنظام الداخلي لعمل اللجنة، فضلا عن تنظيم العلاقة والرقابة ما بين الهيئة الموسعة والهيئة المصغرة.

ومع انتهاء اجتماعات الهيئة الموسعة، يغادر الأعضاء ويبقى أعضاء الهيئة المصغرة لمواصلة اجتماعاتهم، التي تبدأ الاثنين المقبل.

والأربعاء، أطلق بيدرسون أعمال اللجنة الدستورية السورية في مدينة جنيف، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية التي عقدت بالمقر الأممي.

وينتظر أن يواصل المبعوث الأممي جلسات للهيئة الموسعة للجنة الدستورية لتستمر حتى السبت، قبيل أن تواصل هيئة مصغرة مكونة من 45 عضوا أعمالها الأسبوع المقبل.