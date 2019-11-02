الجيش الوطني السوري يسقط طائرة بدون طيار قرب عين عيسى شمال الرقة

تمكن "الجيش الوطني السوري"، السبت، من إسقاط طائرة بدون طيار في محيط بلدة عين عيسى المحاذية للمنطقة الخاضعة لعملية "نبع السلام" بمحافظة الرقة (شمال).

وحسب مراسل الأناضول، أسقط جنود الجيش الوطني طائرة مسيرة عن بعد في قرية بئر عاصي اشتبهوا بأنها لتنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي، وذلك أثناء عمليات التمشيط.

ورغم الاتفاق المبرم بين تركيا والولايات المتحدة لتعليق عملية "نبع السلام" العسكرية من أجل انسحاب تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي، إلا أن التنظيم يواصل هجماته على مدينتي تل أبيض ورأس العين ومحيطهما.

وبمشاركة الجيش الوطني السوري، أطلق الجيش التركي، في 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمال غربي سوريا؛ لتأمين الحدود التركية، بتطهير المنطقة من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة لاجئين سوريين إلى بلدهم.

وعلق الجيش التركي العملية، في 17 من الشهر نفسه، بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق بين تركيا روسيا بشأن المنطقة نفسها في 11 من ذلك الشهر.