قوات أمريكية تتمركز غربي الرقة بعد انسحابها من المناطق الحدودية

أعادت القوات الأمريكية تمركزها غربي محافظة الرقة السورية بعد انسحابها من المناطق الحدودية التي شملتها عملية "نبع السلام".

وذكرت مصادر محلية للأناضول أنّ قوات أمريكية تمركزت في مدينة عين العرب (كوباني) بعد إخلاء مواقعها في منطقة نبع السلام، ثم أعادت تمركزها وبناء قاعدة عسكرية جديدة لها غربي محافظة الرقة.

وأشار مراسل الأناضول وصول قافلة عسكرية أمريكية مؤلفة من ناقلة جنود مدرعة، وكاسحة ألغام، وسيارة "بيك آب" إلى قاعدة جزرة العسكرية الجديدة غربي الرقة، والتي تضم بين 25 و30 جنديا أمريكيا.

يذكر أن القوات الأمريكية بدأت بالانسحاب من سوريا تزامنا مع بدء عملية "نبع السلام" التركية التي انطلقت في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بمشاركة الجيش الوطني السوري، في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.