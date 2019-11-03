الجيش الإسرائيلي يطلق الرصاص على شاب فلسطيني رغم أنه لم يكن يشكل أي خطر عليهم

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقطع فيديو يظهر جنودا إسرائيليين يأمرون شابا بالابتعاد عنهم قرب حاجز الزعيم شمال شرق القدس، ثم يطلقون الرصاص عليه ويصيبونه رغم رفع يديه إلى الأعلى.

ونشر الصحافي الاسرائيلي "يشاي بورات" تغريدة قال فيها إنه سيتطرق في برنامجه الوثائقي الليلة لإطلاق جنود إسرائيليين قبل عام ونصف النار على فلسطيني لم يكن يشكل أي خطر، يداه كانت مرفوعة للأعلى وبعد منعه من عبور الحاجز عاد أدراجه، ليطلق الجنود عليه النار ويصيبوه.

وأضاف أن شرطة الاحتلال تقول إن هناك تحقيقا وإن إجراءات اتخذت بحق الجنود.

وأثار هذا الفيديو ردود فعل فلسطينية غاضبة، واعتبرها الفلسطينيون جريمة بشعة.