العراق.. متظاهرون يحاصرون قنصلية إيران بكربلاء

قال شهود عيان إن العشرات من المتظاهرين العراقيين الغاضبين يحاصرون القنصلية الإيرانية في مدينة كربلاء (جنوب) لليوم الثاني على التوالي.



وأضاف الشهود، أن عدداً من المتظاهرين تسلقوا السور الخارجي للقنصلية، ورفعوا عليه العلم العراقي.



وأشار الشهود إلى أن قوات الأمن بدأت بالتجمع في المكان، وهو ما قد تكون بداية مواجهات بين الطرفين على غرار الليلة الماضية.



وقتل 3 متظاهرين الأحد عندما فتحت قوات الأمن النار لفض احتجاج مماثل في محيط القنصلية، وفق مفوضية حقوق الإنسان العراقية (مرتبطة بالبرلمان).



ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات العراقية، غير أن وزارة الخارجية أدانت اليوم، اعتداء متظاهرين على القنصلية الإيرانية في كربلاء.

وأكدت في بيان، أن "أمن البعثات والقنصليات خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه، وأنَّ السلطات الأمنيَّة قد اتخذت جميع الإجراءات لمنع أيِّ إخلال بأمن البعثات".



ويشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، موجة احتجاجات تخللتها أعمال عنف واسعة خلفت 250 قتيلا على الأقل فضلا عن آلاف الجرحى في مواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة أخرى.