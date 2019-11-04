النظام السوري يقصف القرى والبلدات في محافظة إدلب

شنت مقاتلات النظام السوري غارات على تجمعات سكنية، في منطقة خفض التصعيد شمال غربي سوريا، ما أدى إلى قتل 3 مدنيين بينهم طفلان.

الهجمات الجوية التي شنها النظام اليوم على قرى بشيرية وزيزون وجانودية وشيخ سنديان ضمن منطقة خفض التصعيد في إدلب.

من ناحية أخرى، استهدفت قوات النظام السوري قرية حاس وكفر سنجة وبلدة كفر رومة بصواريخ وقذائف هاون.

وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران، توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام وداعميه، تواصل شن هجماتها على المنطقة رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/ أيلول 2018، بمدينة سوتشي الروسية، على تثبيت "خفض التصعيد".

وقتل أكثر من 1300 مدني جراء هجمات النظام وروسيا على منطقة خفض التصعيد، منذ 17 سبتمبر 2018.

كما أسفرت الهجمات عن نزوح أكثر من مليون مدني إلى مناطق هادئة نسبيا، أو قريبة من الحدود التركية.