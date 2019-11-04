تركيا تنظم دورة تدريب خاصة لمجموعة من القناصة القطريين

تلقت مجموعة من القوات الخاصة القطرية مكونة من 15 عنصرا، تدريبات في مدرسة الدرك للقوات الخاصة (الكوماندوز) في مدينة إزمير التركية، شملت استخدام أسلحة مصنعة بإمكانات محلية.

التدريبات من تنظيم الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا"، وقد شاركت فيها مجموعة من القناصة القطريين.

وتلقى القناصة القطريون تدريباتهم على بندقية القنص تركية الصنع جي مي كي بورا-12 (JMK Bora-12) التي تنتجها مؤسسة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التركية.

وشهدت التدريبات التي استمرت لأسبوعين، تقديم مدربين وخبراء أتراك تدريبات مختلفة في مجال الاستطلاع، والقنص والتخفي بعد الاستهداف، ومعلومات تقنية أخرى حول الأسلحة والمعدات العسكرية المستخدمة من قبل القناصين.

وفي حديثه للأناضول، قال رئيس مجلس الأسلحة والرماية لدى الدرك التركي، أوغور أفا، إن القناصة القطريون تلقوا مختلف أنواع التدريبات الخاصة بالقناصين خلال دورة استمرت لأسبوعين.

وأوضح أن هذه التدريبات شملت تعليم مبادئ القنص، وطرق القنص، وكيفية التخفي بعد الاستهداف، والاستطلاع، والقنص في المناطق المأهولة، إلى جانب تزويد المتدربين بمعلومات تقنية حول الأسلحة والمعدات العسكرية المستخدمة في القنص.

بدوره، قال حمد عبد الله، أحد عناصر القوات الخاصة لدى الشرطة القطرية، إنهم تلقوا تدريبات على القنص من مختلف المسافات، بدءاً من 100 متر ولغاية ألف متر.

وأعرب عن إعجابه ببندقية القنص التركية "جي مي كي بورا-12"، مبيناً أنها ذات جودة عالية.

وتعد "جي مي كي بورا-12" أول بندقية قنص مصنعة محلياً في تركيا، وهي قادرة على ضرب الهدف من على بعد 1200 متر.

ويستخدم الجيش التركي بندقية القنص المذكورة منذ عام 2014.