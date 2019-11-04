قوات الوفاق الليبية تعلن إحراز تقدم ضد ميليشيا حفتر جنوبي طرابلس

أعلنت قوات حكومة "الوفاق الوطني"، الاثنين، أنها "أحرزت تقدمات" على محور النهر جنوبي العاصمة الليبية طرابلس، بعدما تجددت الاشتباكات المسلحة على هذا المحور مع قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وأفاد الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب (التابعة لحكومة الوفاق) مصطفى المجعي، للأناضول، بأن قواتهم بدأت هجوما لاستعادة السيطرة على تمركزات فقدت السيطرة عليها قبل أيام‎.

وأضاف المجعي أن قوات الوفاق نجحت في السيطرة على أغلب تلك التمركزات ونجحت في تدمير عدد من الآليات لقوات حفتر.

وأوضح بأن الاشتباكات تدور في محور النهر باتجاه معسكر اليرموك الواقع بمنطقة الخلة.

وأشار أن قواتهم نجحت في تدمير عدد من الآليات وأسر اثنين من عناصر قوات حفتر.

ولفت بأن الاشتباكات لا تزال تدور في محور النهر بجميع أنواع الأسلحة.

ولم يصدر عن قوات حفتر أي تعقيب حول تصريحات المجعي.

ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي، تشهد طرابلس، مقر حكومة الوفاق، معارك مسلحة بعد أن شنت قوات حفتر هجوما للسيطرة عليها وسط استنفار لقوات "الوفاق".