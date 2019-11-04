محتجو العراق يغلقون طرقاً رئيسية في بغداد ومحافظات أخرى لفرض عصيان مدني

أغلق محتجون طرقاً وجسوراً في العاصمة العراقية بغداد وعدد من محافظات وسط وجنوبي البلاد، اليوم الاثنين، في محاولة لفرض عصيان مدني دعا إليه ناشطون منذ السبت، فيما قتل 3 محتجين في مدينة كربلاء أمام القنصلية الإيرانية، بنيران قوات الأمن العراقية.

وأغلق محتجون جسر الدورة جنوبي بغداد، وتظاهر آخرون على الطريق الرئيس لمنطقة الزعفرانية جنوب شرقي العاصمة مع استمرار الاحتجاجات في ساحة التحرير ومحيطها.

كما أغلق محتجون أجزاء من الطريق السريع (طريق محمد القاسم) وطريق القناة السريع، وجسر حي البنوك شرقي بغداد؛ ما تسبب بعدم قدرة الموظفين على الالتحاق بأعمالهم.

أيضا، أغلق المحتجون جسر الطالبية ومنطقة العبيدي شرقي بغداد، وأغلق محتجون آخرون الطرق المؤدية إلى حي العامل والشعلة شمالي العاصمة.

يتزامن التصعيد في بغداد، مع إغلاق طرق وجسور حيوية في محافظات البصرة وميسان وذي قار وبابل والديوانية والمثنى وواسط، وغالبيتها تقع إلى الجنوب من العاصمة وهي من المحافظات ذات الأغلبية الشيعية.

في هذه الأثناء، قتل ثلاثة متظاهرين بالرصاص خلال احتجاجات تخللها عنف وقعت ليلة الأحد الاثنين أمام مبنى القنصيلة الإيرانية في مدينة كربلاء جنوب بغداد، حسبما أعلنت مصادر طبية لوكالة فرانس برس .

وأطلقت قوات الأمن العراقية الرصاص الحي باتجاه متظاهرين حاولوا إحراق مبنى قنصلية إيران التي يتهمها المحتجون بأنها الداعم الرئيسي للنظام السياسي العراقي "الفاسد" الذي يطالبون بـ"إسقاطه".