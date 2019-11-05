برزاني: مشكلة تركيا مع "بي كا كا" الإرهابي وليس الأكراد

أكد رئيس إقليم شمال العراق، نجيرفان برزاني أن مشكلة تركيا هي مع تنظيم "بي كا كا" الإرهابي وليس الأكراد السوريين.

جاء ذلك في كلمة له الثلاثاء، خلال ندوة أقامها مركز أبحاث الشرق الأوسط (مركزه أربيل)، تطرق خلالها إلى المسألة السورية و"بي كا كا" الإرهابي.

وأشار برزاني إلى عدم وجود أي مشكلة لتركيا مع الأكراد السوريين، مضيفًا:" تركيا منذ البداية ليس لديها أي مشكلة مع الأكراد في سوريا ولكن مشكلتها مع بي كا كا".

وأشار إلى أن الجانب التركي أبلغهم موقفه بأنه لا يمكن تحمل رؤية رايات "بي كا كا" الإرهابي على الحدود في سوريا.

وأردف بهذا الخصوص:" وسعينا للقول إن هذا يشكل خطرًا كبيرًا على إخوتنا في سوريا أيضًا".

كما شدد برزاني أن رغبتهم الوحيدة تتمثل في وضع الأكراد مسافة بينهم وبين تنظيم "بي كا كا"، مبينًا أن الأخير "يسعى لشرعنة نفسه عبر استغلال الأكراد السوريين".