ي ب ك/بي كا كا الإرهابي يفجر سيارة مفخخة في تل أبيض

انفجرت سيارة مفخخة في وسط مدينة تل أبيض شمال شرقي سوريا، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التركية، التي أكدت عدم سقوط قتلى أو جرحى.

وأوضحت في بيان لها، أن الحادثة وقعت ظهر الثلاثاء حوالي الساعة 12:15 ظهراً، في مركز المدينة التي تقع ضمن نطاق عملية "نبع السلام".

وأضافت: "مرة أخرى استهدف إرهابيو ي ب ك/بي كا كا، المدنيين في تل أبيض، عبر تفجير سيارة مفخخة."

وأشارت الوزارة إلى إلقاء القبض على "الإرهابي الذي قام بتنفيذ الهجوم"، مؤكدة استمرار عملياتها المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

وتأتي هذه الحادثة بعد أيام من انفجار سيارة مفخخة داخل سوق شعبي وسط مدينة تل أبيض السورية، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين.

تجدر الإشارة إلى أن عملية "نبع السلام" العسكرية التركية نجحت في تطهير تل أبيض من العناصر الإرهابية في 13 أكتوبر/تشرين أول الماضي.