خلال ساعات.. إسرائيل تفرج عن الأسيرين الأردنيين مرعي واللبدي

تفرج إسرائيل، الأربعاء، عن معتقلَين أردنيَين بعد اتصالات جرت بين البلدين في الأسبوع الماضي.

وقال أيمن الصفدي، وزير خارجية الأردن، في تغريدة على تويتر، متحدثا عن المواطنَين المحتجزين لدى إسرائيل، هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي: "ساعات ويكونان بين أسرتيهما في أردن الخير والعز".

وفي ذات السياق، قال النائب العربي في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) أحمد الطيبي في تغريدة على تويتر: "سيتم الإفراج بعد قليل عن هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي وعودتهما للأردن".

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قال الاثنين إن الأردن سيعيد خلال الأيام القليلة المقبلة سفيره إلى إسرائيل، وذلك بعد أن اتفق البلدان على تحويل المواطنين الأردنيين المعتقلَين في إسرائيل إلى مسؤولية الأجهزة الأمنية الأردنية.

وأضاف في تصريح مكتوب: "اتفق رئيس (المخابرات الإسرائيلية الداخلية) الشاباك مع نظيره الأردني، على التدابير الأمنية التي تتعلق بالإفراج عنهما".

وبالتزامن كتب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي على تويتر: "تعود هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي إلى أرض الوطن قبل نهاية الأسبوع، عملت الحكومة على إطلاقهما منذ اليوم الأول وفق تعليمات صارمة من جلالة الملك عبد الله الثاني اتخاذ كل ما يلزم من خطوات لإعادتهما سالمين مهما كلف الأمر".

وكانت إسرائيل قد اعتقلت اللبدي على جسر الكرامة بين الأردن والضفة الغربية، في شهر أغسطس/آب الماضي؛ فيما اعتقلت مرعي على نفس الجسر في شهر سبتمبر/أيلول الماضي.