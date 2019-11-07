العاهل الأردني يوافق على التعديل الحكومي الرابع منذ 2018

أجرى رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، تعديلاً حكومياً جديداً شمل 11 وزارة، دون المساس بالحقائب السيادية، وقد وافق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على التعديل.

وهذا هو التعديل الرابع الذي تشهده حكومة الرزاز منذ تشكيلها في 14 يونيو/ حزيران 2018.

وبحسب نص المرسوم، أخرج الرزاز 6 وزراء من التشكيلة، وأدخل 9 وزراء، وغير حقيبة وزير التخطيط محمد العسعس، ليحل مكانه وسام الربضي، ليتولى هو وزارة المالية.

كما اشتمل التعديل على فصل وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي، والبيئة عن الزراعة، والثقافة عن الشباب.

وضم التعديل حقائب، التعليم العالي (وزير جديد)، التربية والتعليم (جديد)، البيئة (جديد)، الزراعة (فصل عن البيئة)، المالية (تبديل)، الإعلام (جديد)، الأوقاف (جديد)، الثقافة (جديد)، الشباب (جديد)، "التخطيط والتعاون الدولي" (جديد)، والنقل (جديد).

ومن أبرز الداخلين في تشكيلة الحكومة، الدبلوماسي المخضرم أمجد العضايلة، السفير السابق لبلاده لدى تركيا والحالي في روسيا، وأوكلت إليه مهمة الإعلام ليكون ناطقاً باسم الحكومة.

وهذه الحكومة هي الثامنة عشرة منذ تولي العاهل الأردني سلطاته عام 1999.