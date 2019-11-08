العراق.. 5 قتلى وأكثر من 100 مصاب إثر قمع القوى الأمنية احتجاجات البصرة

قال مصدر طبي عراقي، الجمعة، إن حصيلة ضحايا احتجاجات البصرة جنوبي البلاد الخميس، ارتفعت إلى 5 قتلى و103 جرحى، بينهم عناصر في الجيش.

وأضاف المصدر للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن "أحد جرحى احتجاجات ميناء أم قصر في البصرة، توفي في المستشفى إثر تعرضه لإصابات شديدة في منطقة الرأس والصدر".

وأوضح أن "متظاهرا آخر توفي متأثرا بجراحه في فض اعتصام مبنى المحافظة، في ساعة متأخرة من ليلة الخميس، كما أن الإصابات بين المحتجين ارتفعت إلى 95، إضافة إلى 8 في صفوف قوات الجيش".

وفي وقت سابق، قامت قوات مشتركة من الجيش ومكافحة الشغب بفض اعتصام للمتظاهرين العراقيين أمام مبنى محافظة البصرة، وقمع مظاهرات في أنحاء أخرى من المحافظة ما أوقع عدداً من القتلى والجرحى.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد العراق موجات احتجاجية مناهضة للحكومة، هي الثانية من نوعها بعد أخرى بدأت مطلع الشهر نفسه.