"الوطني السوري" يفتتح مركزاً للشرطة العسكرية في "تل أبيض"

يعتزم الجيش الوطني السوري افتتاح مركز للشرطة العسكرية في مدينة "تل أبيض" السورية، يوم 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وأوضحت المعلومات الواردة من مصادر أمنية، الجمعة، أن الجيش الوطني السوري سيفتتح الخميس المقبل، مركزا للشرطة العسكرية في "تل أبيض" الواقعة ضمن منطقة عملية "نبع السلام".

وأشارت إلى استمرار الأنشطة والخدمات الرامية لإعادة الحياة إلى طبيعتها في المناطق التي جرى تحريرها من الإرهاب عبر عملية "نبع السلام".

ولفتت إلى تحسين إيصال خدمات الكهرباء والمياه والصحة إلى السكان في المنطقة، إلى جانب تشكيل مجالس محلية.

وأوضحت أن المحكمة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع بالحكومة السورية المؤقتة التي أنشئت مؤخرا في منطقة "نبع السلام" باشرت مهامها أيضا.

والخميس، بدأ الجيش التركي بترميم مستشفي "رأس العين" الذي أصبح غير صالح للاستخدام، بعد تدميره من قبيل تنظيم ي ب ك/ بي كا كا الإرهابي.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة "الجيش الوطني السوري"، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه تفاهم مماثل مع موسكو.