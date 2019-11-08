تركيا وروسيا تسيران الدورية المشتركة الثالثة في القامشلي شمال شرق سوريا

بدأ الجيشان التركي والروسي تسيير الدورية الثالثة من الدوريات المشتركة في منطقة القامشلي الريفية في شمال سوريا اليوم الجمعة.

وقال وزارة الدفاع التركية في تغريدة على حسابها الرسمي: "في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع روسيا في سوتشي في 22 أكتوبر 2019؛ بدأت الدوريات البرية المشتركة الثالثة بمشاركة الجنود الأتراك والروس وطائرات بدون طيار في المنطقة بين القامشلي ودريك في شرق الفرات".

واتفقت أنقرة وموسكو على تسيير دوريات مشتركة خلال محادثات رفيعة المستوى بين الرئيس رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي في 22 أكتوبر.

توصل البلدان إلى اتفاق بموجبه سوف يقوم إرهابيو "بي كا كا/ ي ب ك" بالانسحاب 30 كيلومترا (18 ميلا) جنوب الحدود التركية مع شمال سوريا في غضون 150 ساعة.

ومن المقرر إجراء الدوريات في منطقة تبعد 10 كيلومترات داخل الأراضي السورية.

وتم تسيير الدورية الأولى على بعد 40 كم شرق رأس العين و 30 كم غرب القامشلي في 1 نوفمبر.

وتم إجراء الجولة الثانية من الدوريات على طول 160 كم من عين العرب واستغرقت حوالي ساعتين.