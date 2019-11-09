وسط تحذيرات من سيول بالسعودية.. طقس غير مستقر في 4 دول خليجية

تشهد 4 دول خليجية طقساً غير مستقر، السبت، وسط دعوات رسمية سعودية للمواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، "توقعت الهيئة العامة للأرصاد أن طقس اليوم بين هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وتكون السحب الرعدية الممطرة والضباب على عدة مناطق".

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، الجميع إلى "أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالة المناخية".

من جهتها، أفادت إدارة الأرصاد الجوية البحرينية، أن طقس السبت "سيكون معتدلا مع بعض السحب، ويكون غائما جزئيا في وقت لاحق من النهار، مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة أحيانا"، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

بدوره، توقع المركز الوطني للأرصاد بالإمارات "استمرار فرصة تكون السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة، ورياح نشطة إلى قوية السرعة، تؤدي إلى اضطراب البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة على اليابسة، مع انعدام الرؤية الأفقية أحيانا، على بعض المناطق الشمالية والشرقية".

من ناحيتها، ذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، أن " الطقس صحو بوجه عام على معظم محافظات السلطنة، مع تواجد السحب العالية واحتمال تشكل السحب الركامية، وهطول أمطار متفرقة رعدية مصحوبة بتساقط حبات البرد، ورياح خلال فترة ما بعد الظهيرة قد تستمر حتى المساء".

والأربعاء الماضي، قالت إدارة الأرصاد الجوية البحرينية، إن مناطق مختلفة من الخليج العربي (لم يحددها) ستشهد طقسا غير مستقر قد يستمر أسبوعا، من أمس الجمعة، بسبب امتداد منخفض جوي من المناطق الشمالية الشرقية نزولا إلى الخليج العربي.