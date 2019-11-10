الداخلية العراقية تعلن اعتقال قيادي في "داعش" الإرهابي شرقي الموصل

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، اعتقال قيادي في تنظيم "داعش" الإرهابي، شرقي مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى (شمال).

وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم إلقاء القبض على أحد قادة داعش، والذي يعمل بما يسمى "عريف" التنظيم، في الجانب الشرقي من الموصل (يقسمها نهر دجلة إلى شطرين).

وأشار البيان، إلى أنه اعتقل بمنطقة الحي الصناعي، بعد متابعة استمرت أياما، وتم أخذ أقواله وإحالته إلى الجهات المختصة لمحاكمته.

واستعاد العراق، الموصل وبقية الأراضي التي سيطر عليها التنظيم، والتي كانت تقدر بثلث مساحة العراق، خلال حرب طاحنة استمرت 3 سنوات وانتهت أواخر عام 2017.

إلا أن التنظيم ما زال يحتفظ بجيوب وخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجيا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات، التي كان يتبعها قبل 2014.