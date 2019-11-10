العراق: حصيلة ضحايا احتجاجات العراق وصلت 301 قتيل و15 ألف مصاب

قالت مفوضية حقوق الإنسان العراقية (رسمية تابعة للبرلمان)، الأحد، إن حصيلة ضحايا احتجاجات العراق وصلت 301 قتيل و15 ألف مصاب منذ انطلاقها مطلع أكتوبر المنصرم.

وأوضح المتحدث باسم المفوضية علي أكرم البياتي، في بيان مقتضب، أن "حصيلة الضحايا بلغت 301 شهيدا، إضافة إلى 15 ألف مصاب، منذ بدء الاحتجاجات".

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد العراق موجات احتجاجية مناهضة للحكومة، هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة النطاق خلال المواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة أخرى.

والشهر الماضي، أقرت الحكومة باستخدام قواتها العنف المفرط ضد المحتجين وتعهدت بمحاسبة المسؤولين عنه.

لكن المتظاهرين ومنظمات حقوقية يقولون إن القوات الحكومية تواصل استخدام القوة القاتلة عبر الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت.

والمتظاهرون الذين خرجوا في البداية للمطالبة بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل، يصرون الآن على رحيل الحكومة والنخبة السياسية "الفاسدة"، وهو ما يرفضه رئيس الحكومة عادل عبد المهدي الذي يطالب بتقديم بديل قبل استقالة حكومته.

كما يندد الكثير من المتظاهرين بنفوذ إيران المتزايد في البلاد ودعمها الفصائل المسلحة والأحزاب النافذة التي تتحكم بمقدرات البلد منذ سنوات طويلة.