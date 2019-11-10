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مقتل 8 مدنيين في هجوم لـ "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي بتل أبيض شمالي سوريا

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 10.11.2019 18:11
آخر تحديث في 10.11.2019 18:13
وكالة الأنباء الفرنسية وكالة الأنباء الفرنسية

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، مقتل 8 مدنيين في قرية سلوق التابعة لمدينة تل أبيض السورية، بانفجار سيارة مفخخة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الهجوم الذي نفذه عناصر تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي، أسفر عن إصابة أكثر من 20 مدنيا، إلى جانب القتلى.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

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