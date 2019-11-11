في موقف لافت.. الإمارات تدعو إلى "عدم التصعيد" ضد إيران

دعا وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، إلى البحث عن "الحلول الدبلوماسية" مع إيران، وإلى "عدم التصعيد" معها، وذلك في تصريحات تظهر التناقض في سياسات أبو ظبي التي تقاطع جارتها قطر بسبب "علاقاتها الجيدة" مع إيران.

وقال قرقاش، الأحد، خلال ملتقى أبوظبي الاستراتيجي: "هناك حاجة الآن أكثر من أي وقت مضى لخلق نظام إقليمي جديد أكثر استقرارًا تستطيع فيه جميع الدول الازدهار".

وشدد على أن أية مفاوضات يجب أن تشمل دول الخليج العربي؛ لضمان أن تكون طويلة الأجل ومستدامة.

وترفض طهران إجراء أية مفاوضات مع واشنطن في ظل العقوبات الأمريكية الراهنة على إيران، لا سيما بشأن برنامجها النووي.

بينما تتهم الولايات المتحدة ودول خليجية، خاصة السعودية، إيران بتهديد أمن الملاحة في مضيق هرمز، واستهداف منشآت نفطية في الخليج، والتدخل في شؤون دول عربية.

وبالتزامن مع تصريح قرقاش بشأن إيران، قال قائد قوات حرس الحدود الإيراني، العميد قاسم رضائي، في مؤتمر صحفي الأحد: "اليوم، توجد علاقة جيدة جدًا بين إيران والدول المجاورة ومنطقة الخليج، خاصة الإمارات وقطر والكويت".

وأضاف رضائي أن قوات حرس الحدود الإيرانية عقدت اجتماعات كثيرة مع نظيرتها الإماراتية، وتوصلت إلى اتفاقات جيدة للغاية ثنائيًا وإقليميًا، حسب الوكالة الإيرانية الرسمية للأنباء.

وفرضت كل من السعودية والإمارات والبحرين عقوبات على قطر، متهمين الأخيرة بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه، وأيضاً بتمتعها بعلاقات جيدة مع إيران.