الجيش الإسرائيلي يقتل شابا فلسطينيا ويصيب العشرات في الضفة الغربية

قتل الجيش الإسرائيلي شابا فلسطينيا اليوم الإثنين، وأصاب 13 آخرين بجراح بالرصاص الحي والمطاطي، والعشرات بحالات اختناق، فيما اعتقل فتاة، خلال مواجهات متفرقة في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي، "إن مواطنا استشهد متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم العرّوب بمحافظة الخليل (جنوب)".

وأوضحت أن المواطن أصيب بالرصاص الحي في صدره، ووصل إلى المشفى الأهلي بالخليل في حالة حرجة للغاية.

بدورها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية)، في بيان صحفي، إن طواقمها نقلت مصابيْن بالرصاص الحي أحدهم أصيب في الأطراف السفلى، خلال مواجهات اندلعت في مخيم الفوّار، جنوبي الخليل، وتعاملت مع 48 إصابة على مدخل البيرة الشمالي، وسط الضفة.

وأشارت إلى أن من بين الإصابات، واحدة بالرصاص الحي في القدم، و9 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و3 بالحروق، و35 بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وقال شهود عيان، إن الجيش الإسرائيلي استخدم الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق الشبان الذين رشقوا القوات بالحجارة.

وأضاف الشهود إن القوات اعتقلت فتاة لم تعرف هويتها خلال المواجهات التي اندلعت بالقرب من رام الله.

ويحيي الفلسطينيون، الإثنين، الذكرى الـ 15 لوفاة الرئيس السابق ياسر عرفات.