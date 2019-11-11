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بذريعة منع ظهور داعش من جديد.. نحو 600 جندي أمريكي سيبقون في سوريا

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 11.11.2019 09:58
آخر تحديث في 11.11.2019 10:39
قافلة عسكرية أمريكية في مدينة الحسكة شمال سوريا (الفرنسية) قافلة عسكرية أمريكية في مدينة الحسكة شمال سوريا (الفرنسية)

كشف رئيس الأركان الأمريكي إن واشنطن ستبقي على نحو 600 جندي في سوريا، للاستمرار في مهمة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، حسب تعبيره.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مارك ميلي، الأحد، لقناة "إي بي سي" الأمريكية، تناول خلالها الوجود العسكري الأمريكي في سوريا.

وأوضح ميلي أن واشنطن ستبقي على وجودها العسكري في سوريا من أجل الاستمرار في مكافحة "داعش".

وأردف: "أكيد أن عددهم سيكون أقل من ألف جندي، ربما 500 أو 600"، محذرا من أن "تنظيم داعش يمكن أن يظهر من جديد إذا توقف الضغط عليه".

واعتبر ميلي أن مقتل زعيم التنظيم "أبو بكر البغدادي" خلف "تأثيرا مدمرا" على التنظيم نفسه.

وأشار أن واشنطن "تملك معلومات غاية في الأهمية عن الزعيم الجديد للتنظيم، الذي سيتم القضاء عليه عندما تحين الفرصة"، حسب تعبيره.

وفي 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقتل البغدادي في عملية خاصة نفذتها قوات بلاده، شمال غربي سوريا، بالتنسيق مع تركيا وروسيا والعراق.

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