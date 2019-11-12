إسرائيل تشن غارات جوية على غزة والاتحاد الأوروبي يدعو لوقف التصعيد

تواصل قوات الجيش الإسرائيلي شن غاراتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة، والتي بدأتها فجر الثلاثاء، باغتيال بهاء أبو العطا، القائد البارز في سرايا القدس، الجناح المسلّح لحركة الجهاد الإسلامي.

وتسببت هذه الغارات بمقتل 3 فلسطينيين من ضمنهم "أبو العطا" وزوجته (أسماء أبو العطا)، وإصابة 18 آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وآخر هذه الغارات أصابت هدفا في بلدة القرارة شرقي مدينة خانيونس، جنوبي القطاع، دون أن يعلن عن وقوع إصابات.

كما استهدف القصف الإسرائيلي أراضي زراعية في حيّ المنارة، بمدينة خانيونس، وموقعاً عسكريا يتبع لسرايا القدس في المدينة.

بدوره، قال الجيش الإسرائيلي لاحقاً في بيان، إن الجيش بدأ بقصف "أهداف تابعة لمنظمة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة".

ووسط التصعيد في غزة، طالب الاتحاد الأوروبي، في بيان، "بوقف التصعيد بشكل سريع وتام" على الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة.

وشدد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي لوضع حد لحلقات العنف المستمرة، معبراً عن تأييد الاتحاد لجهود مصر في هذا الصدد.