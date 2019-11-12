قوات الوفاق الليبية تشن هجومًا على تمركزات لمليشيا حفتر جنوبي طرابلس

أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية، الثلاثاء، بأن قواتها شنت هجوما على تمركزات لمليشيات خليفة حفتر في محوري اليرموك والخلاطات جنوبي طرابلس.

جاء ذلك في تصريح لقائد غرفة العمليات الميدانية بقوات الوفاق، اللواء أحمد أبوشحمة، نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب على "فيسبوك".

وقال أبو شحمة، إن قواتهم "شنت هجوماً كاسحاً مدعوما بالمدفعية الثقيلة على تمركزات للمليشيات الإجرامية المسنودة بالمرتزقة في محيط معسكري اليرموك والخلاطات".

وفي السياق ذاته، أفاد صحافيون أن عددا كبيرا من المدنيين، بدؤوا بالنزوح من حي الزهور بمنطقة صلاح الدين، جنوبي طرابلس.

ويأتي هذا النزوح بعد أن شهدت المنطقة الاثنين، تساقطا عشوائيا لقذائف أطلقتها قوات حفتر، حسب مصدر عسكري يتبع الوفاق.

ومنذ عام 2011، تعاني ليبيا، الغنية بالنفط، من صراع على الشرعية والسلطة، ينحصر حاليًا بين حكومة الوفاق وحفتر.

وأجهض هجوم حفتر على طرابلس المستمر منذ أشهر جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، وتسعى حاليًا إلى عقد مؤتمر دولي للأطراف المعنية، في محاولة للتوصل إلى حل سياسي ينهي النزاع.