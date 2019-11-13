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ارتفاع حصيلة ضحايا التصعيد الإسرائيي بغزة إلى 21

وكالة الأناضول للأنباء
غزة
نشر في 13.11.2019 11:26
آخر تحديث في 13.11.2019 14:53
İHA İHA

ارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين، الذين سقطوا جراء التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، إلى 21 شخصا، بينما أصيب 69 آخرون بجراح.

وقالت وزارة الصحة إن 6 فلسطينيين سقطوا، الأربعاء، وسط وشمال القطاع.

ومن بين الضحايا خالد معوض فراج، 38 عاماً، أحد قادة سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، وسط القطاع، وقضى في غارة شنتها طائرة إسرائيلية.

وقتل الثلاثاء، 10 فلسطينيين، جراء غارات إسرائيلية، بينهم بهاء أبو العطا، القيادي بسرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، وزوجته.

وذكرت وزارة الصحة بغزة، أن 45 شخصا أصيبوا بجراح، جراء الغارات الإسرائيلية، دون تقديم تفاصيل حول طبيعة إصاباتهم.

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